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Правительство Удмуртии ищет инвесторов для развития ижевского аэропорта
Опубликована: Сегодня 15:22 Компания Ижавиа больше не будет распоряжаться имущественным комплексом ижевского аэропорта. Как пишет SM-News, власти Удмуртии начали активный поиск инвесторов, готовых взять на себя развитие аэровокзала.
По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, для ремонта только взлетно-посадочной полосы необходимо порядка 5 млрд рублей.
«В то время, когда можно было входить в федеральную программу, реконструировать и получать и получать международный статус аэропорта, Удмуртия этого не сделала. Сейчас мы пытаемся найти варианты, как сделать современный аэропорт, современную авиакомпанию. У нас сейчас сверхзадача - изыскать возможность, партнеров, инвесторов, которые отремонтируют ВПП, ориентировочно это 4-5 млрд рублей», - сообщил глава региона.