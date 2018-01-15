Правительство Удмуртии ищет инвесторов для развития ижевского аэропорта

Опубликована: Сегодня 15:22

фото: airspot.ru
Компания Ижавиа больше не будет распоряжаться имущественным комплексом ижевского аэропорта. Как пишет SM-News, власти Удмуртии начали активный поиск инвесторов, готовых взять на себя развитие аэровокзала.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, для ремонта только взлетно-посадочной полосы необходимо порядка 5 млрд рублей.

«В то время, когда можно было входить в федеральную программу, реконструировать и получать и получать международный статус аэропорта, Удмуртия этого не сделала. Сейчас мы пытаемся найти варианты, как сделать современный аэропорт, современную авиакомпанию. У нас сейчас сверхзадача - изыскать возможность, партнеров, инвесторов, которые отремонтируют ВПП, ориентировочно это 4-5 млрд рублей», - сообщил глава региона.


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