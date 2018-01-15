Правительство Удмуртии ищет инвесторов для развития ижевского аэропорта

Опубликована: Сегодня 15:22



фото: airspot.ru фото: airspot.ru

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, для ремонта только взлетно-посадочной полосы необходимо порядка 5 млрд рублей.«В то время, когда можно было входить в федеральную программу, реконструировать и получать и получать международный статус аэропорта, Удмуртия этого не сделала. Сейчас мы пытаемся найти варианты, как сделать современный аэропорт, современную авиакомпанию. У нас сейчас сверхзадача - изыскать возможность, партнеров, инвесторов, которые отремонтируют ВПП, ориентировочно это 4-5 млрд рублей», - сообщил глава региона.