В Ижевске поймать грабителя супермаркета полицейским помог пластиковый стаканчик

Опубликована: Сегодня 16:32



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Женщина рассказала прибывшим правоохранителям, что мужчина взял с витрины продукты питания и бытовую химию, после чего мимо касс отправился к выходу из супермаркета. При попытке работников магазина остановить его, злоумышленник применил физическую силу и скрылся.Полицейские просмотрели записи с камеры видеонаблюдения, и при отработке близлежащей к магазину территории обнаружили предполагаемое местонахождение злоумышленника - в кафе. С одноразового стаканчика, еще не убранного после его ухода, экспертом-криминалистом были изъяты следы пальцев рук.В результате личность подозреваемого была установлена. Им оказался 30-летний ранее судимый житель Ижевска. Вскоре злоумышленник задержан.По факту грабежа, совершенного с применением насилия, возбуждено уголовное дело. За данное преступление мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Решения о своем будущем он будет дожидаться в изоляторе временного содержания.