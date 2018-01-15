Для проверки купюр в 200 и 2000 рублей разработали мобильное приложение

Опубликована: Сегодня 17:40

фото: gztslovo.ru
Программисты Гознака разработали приложение для смартфона, позволяющее проверить новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей на подлинность, пишет LIFE!.

— Многие пока ещё не привыкли к внешнему виду банкнот, некоторым неизвестны основные элементы их защиты, — сказано в сообщении разработчиков купюр.

Отмечается, что потребность в этом приложении вызвана тем, что новые банкноты иногда вызывают сомнения в подлинности. Приложение будет представлено 18 января и в тот же день будет доступно в AppStore и Google Play.

Напомним, в октябре Центробанк официально представил новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. На банкноте в 200 рублей показаны достопримечательности Севастополя, а на двухтысячной — достопримечательности Дальнего Востока.


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