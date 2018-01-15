В 2017 году благодаря приставам 174 млн рублей были перечислены в пользу детей

Опубликована: Сегодня 19:01

фото: r25.fssprus.ru
В 2017 году судебными приставами-исполнителями окончено и прекращено по различным основаниям 7 416 исполнительных производств по взысканию задолженностей по алиментам. Остаток исполнительных производств составил почти 11 тысяч, сообщили в УФССП по Удмуртии.

Сумма задолженности по алиментам, взысканная в результате применения к должникам мер принудительного исполнения и совершения исполнительных действий, составила 174 млн рублей.

«В 2017 году в рамках возбужденных исполнительных производств должникам вручено 2 543 направления в Центр занятости. В результате поставлено на учёт, а также трудоустроено 696 нерадивых родителей», - сообщил Игорь Наговицын, и.о. главного судебного пристава Удмуртской Республики.

Благодаря применению ограничению в праве выезда за пределы Российской Федерации 500 граждан исполнили свой родительский долг, перечислив в пользу своих детей более 23 млн рублей по алиментным обязательствам.

1630 нерадивых родителей привлечено к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. По этим же фактам возбуждено 793 уголовных дела.


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