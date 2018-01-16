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Сегодня в Ижевске будет тепло и без осадков
Опубликована: Сегодня 08:30 Синоптики фиксируют в Удмуртии теплую для данного времени года погоду. Сегодня, 16 января, температура воздуха составит -4,-9 °С.
Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра 17 января начнется похолодание: в ночь на среду ожидается -8,-13°С, днем -6,-11 °С.
Температура продолжит опускаться и в последующие дни - в ночь на Крещение (на 19 января) прогнозируется -14,-19 °С.
В выходные дни, по предварительному анализу синоптиков, на территорию региона вернётся снег, а температура воздуха поднимется.
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