Сегодня в Ижевске будет тепло и без осадков

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: transphoto.ru
Синоптики фиксируют в Удмуртии теплую для данного времени года погоду. Сегодня, 16 января, температура воздуха составит -4,-9 °С.

Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра 17 января начнется похолодание: в ночь на среду ожидается -8,-13°С, днем -6,-11 °С.

Температура продолжит опускаться и в последующие дни - в ночь на Крещение (на 19 января) прогнозируется -14,-19 °С.

В выходные дни, по предварительному анализу синоптиков, на территорию региона вернётся снег, а температура воздуха поднимется.



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