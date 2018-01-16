Сегодня в Ижевске будет тепло и без осадков

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: transphoto.ru фото: transphoto.ru

Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра 17 января начнется похолодание: в ночь на среду ожидается -8,-13°С, днем -6,-11 °С.Температура продолжит опускаться и в последующие дни - в ночь на Крещение (на 19 января) прогнозируется -14,-19 °С.В выходные дни, по предварительному анализу синоптиков, на территорию региона вернётся снег, а температура воздуха поднимется.