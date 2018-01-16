Дети старше 10 лет смогут путешествовать на поезде без родителей

Опубликована: Сегодня 09:32

фото: panoramio.com
Дети старше 10 лет смогут путешествовать по России в поездах дальнего следования без родителей. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) Петр Иванов.

По его словам, родственники будут иметь возможность отправить несовершеннолетнего под опекой проводника.

«По прибытии на станцию назначения проводник должен будет передать ребенка доверенному лицу. Такая услуга может быть доступна уже в 2018 году», — сообщил Иванов.

В настоящее время родители могут отправлять школьников на отдых или на соревнования только организованными группами. Детей без сопровождения в поезд не пускают.


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