Дети старше 10 лет смогут путешествовать на поезде без родителей

Опубликована: Сегодня 09:32



фото: panoramio.com фото: panoramio.com

По его словам, родственники будут иметь возможность отправить несовершеннолетнего под опекой проводника.«По прибытии на станцию назначения проводник должен будет передать ребенка доверенному лицу. Такая услуга может быть доступна уже в 2018 году», — сообщил Иванов.В настоящее время родители могут отправлять школьников на отдых или на соревнования только организованными группами. Детей без сопровождения в поезд не пускают.