Подозреваемого в угоне маршрутного такси и краже денег из салона задержали в Ижевске

Опубликована: Сегодня 10:37



фото: gorodfm.net фото: gorodfm.net

Инцидент произошел вечером 29 декабря 2017 года в районе пос. Новые Парники Ленинского района Ижевска. Водитель оставил на остановке общественного транспорта микроавтобус с открытым салоном и, не заглушив двигатель, вышел в магазин.Этим и воспользовался подозреваемый: он беспрепятственно проник в салон, проехал на микроавтобусе пару остановок, после этого забрал из салона выручку и скрылся. Установить личность подозреваемого удалось благодаря следам рук, оставленным в салоне автомобиля.В настоящее время заведены и расследуются уголовные дела, возбужденные по ч.1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения») и ч.1 ст. 158 УК РФ («Кража»). На время следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.