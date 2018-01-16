Подозреваемого в угоне маршрутного такси и краже денег из салона задержали в Ижевске

Опубликована: Сегодня 10:37

фото: gorodfm.net
Накануне, 15 января, сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 21-летний молодой человек. Его подозревают в угоне маршрутного такси «Mercedes Benz» и краже из его салона 11 480 рублей.

Инцидент произошел вечером 29 декабря 2017 года в районе пос. Новые Парники Ленинского района Ижевска. Водитель оставил на остановке общественного транспорта микроавтобус с открытым салоном и, не заглушив двигатель, вышел в магазин.

Этим и воспользовался подозреваемый: он беспрепятственно проник в салон, проехал на микроавтобусе пару остановок, после этого забрал из салона выручку и скрылся. Установить личность подозреваемого удалось благодаря следам рук, оставленным в салоне автомобиля.

В настоящее время заведены и расследуются уголовные дела, возбужденные по ч.1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения») и ч.1 ст. 158 УК РФ («Кража»). На время следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


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