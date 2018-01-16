Чай в пакетиках вызывает рак и бесплодие

Опубликована: Сегодня 12:53

фото: kartinkijane.ru
Заваривать чай в пакетиках намного проще, и при современном ритме жизни это большое преимущество. Однако, как выясняется, в спешке мы забываем о здоровье, пишет Dni.ru.

Эксперты предупреждают: пакетированный чай имеет мало общего с настоящим напитком. Его изготавливают из старых листьев, которые в процессе роста накапливают содержащиеся в почве фториды. Эти соединения наносят ощутимый вред почкам и даже костям человека.

Но в случае с пакетированным чаем это еще меньшее из зол. Хлор, которым отбеливают бумагу для производства пакетов, растворяется в воде. Кроме того, бумажные пакетики часто имеют в своем составе эпихлоргидрин, который используется как пестицид. При взаимодействии с водой он становится более опасным, приводя к бесплодию, проблемам иммунной системы и раку.

Пакетики-пирамидки изготавливаются из нейлона пищевого назначения или даже пластика. Но и эти материалы выделяют токсичные вещества. Особенно много их попадет в организм, если заваривать такой пакет не один раз или постоянно пить пакетированные чаи. Кроме того, в чашке у потребителя оказываются все вредные вещества, которыми обрабатывали листья в процессе роста – перед упаковкой в пакеты чай не промывают.

Заваренный листовой чай имеет выраженный аромат и вкус за счет содержащегося в листьях эфирного масла. А в пакетики чаще всего кладут слишком мелкие листья и чайную пыль. Они придают воде цвет, но не вкус. Так что производителям приходится добавлять ароматизаторы, которые, как давно известно, не способствуют укреплению здоровья.

Есть и другие причины заваривать именно листья. В частности, пакетированный чай обходится дороже. Кроме того, обеспокоенным экологией потребителям следует знать, что пакетики очень долго разлагаются и загрязняют окружающую среду.


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