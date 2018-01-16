Превышение эпидпорога по ОРВИ зарегистрировано в шести районах Удмуртии

Опубликована: Сегодня 14:01



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Специалисты отмечают благоприятную ситуацию в Ижевске, где уровень заболеваемости установился ниже эпидпорога на 44 процента. Всего в столице региона за медпомощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 4610 человек, из них 3655 детей.Для профилактики заболеваний специалисты советуют жителям региона соблюдать комплекс мероприятий:- избегать мест большого скопления людей;- чаще проветривать помещение;- использовать защитные меры (маску);- пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);- применение противовирусных препаратов в качестве профилактики и др.