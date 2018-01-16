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Превышение эпидпорога по ОРВИ зарегистрировано в шести районах Удмуртии
Опубликована: Сегодня 14:01 В шести районах Удмуртии зарегистрировано превышение эпидпорога по ОРВИ. Как сообщает информагентство Сусанин со ссылкой на пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии, речь идет о Дебесском, Каракулинском, Шарканском, Завьяловском, Балезинском и Игринском районах. В этот список попала также Можга.
Специалисты отмечают благоприятную ситуацию в Ижевске, где уровень заболеваемости установился ниже эпидпорога на 44 процента. Всего в столице региона за медпомощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 4610 человек, из них 3655 детей.
Для профилактики заболеваний специалисты советуют жителям региона соблюдать комплекс мероприятий:
- избегать мест большого скопления людей;
- чаще проветривать помещение;
- использовать защитные меры (маску);
- пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);
- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);
- применение противовирусных препаратов в качестве профилактики и др.