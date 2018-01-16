На арене китайского цирка хищники едва не разорвали лошадь

Опубликована: Сегодня 15:06



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Момент происшествия снял один из сотрудников цирка, присутствующий на репетиции. На кадрах видеозаписи видно, как во время выступления хищники выходят из-под контроля дрессировщика и накидываются на лошадь.В попытке отбиться от диких зверей лошадь начинает бежать по арене, однако лев крепко зацепился за жертву. Дрессировщики и другие работники цирка с помощью палок и плетей пытаются отогнать хищников, и в какой-то момент им даже это удаётся. Спустя несколько секунд они снова набрасываются на обессиленную лошадь.В конечном итоге дрессировщикам всё-таки удалось отбить несчастное животное у диких кошек. В результате лошадь получила кровавые раны от укусов и лап хищников.