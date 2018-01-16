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В Удмуртии двое мальчиков пропали по дороге в школу
Опубликована: Сегодня 16:12 Двое мальчиков потерялись по дорогу в школу в Камбарке. Торхов Илья, 2006 г.р. и Хлыбов Камиль, 2007 г.р. вышли из дома в воскресенье, 14 января. В тот же день их видели на камском мосту: они переходили мост в направлении Ижевска.
Приметы Ильи: рост 130-135 см, телосложение худощавое. Был одет в темно-синюю куртку, черную вязаную шапку, черные утепленные штаны, черные валенки. При себе имел портфель с вещами и одеждой.
Приметы Камиля: рост 120-125 см, телосложение худощавое, картавит. Был одет в черную куртку, черную шапку, черные утепленные штаны, черные кроссовки с белыми узорами и надписями.
Ранее уходили из дома, но отсутствовали не более суток.
Если вы располагаете какой-либо информацией о возможном местонахождении ребят, просим незамедлительно сообщить по тел. горячей линии ПСО Регион 18: 89511952971, либо в полицию, по т. 02 (с моб. 102).