В Удмуртии двое мальчиков пропали по дороге в школу

Опубликована: Сегодня 16:12



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

Приметы Ильи: рост 130-135 см, телосложение худощавое. Был одет в темно-синюю куртку, черную вязаную шапку, черные утепленные штаны, черные валенки. При себе имел портфель с вещами и одеждой.Приметы Камиля: рост 120-125 см, телосложение худощавое, картавит. Был одет в черную куртку, черную шапку, черные утепленные штаны, черные кроссовки с белыми узорами и надписями.Ранее уходили из дома, но отсутствовали не более суток.Если вы располагаете какой-либо информацией о возможном местонахождении ребят, просим незамедлительно сообщить по тел. горячей линии ПСО Регион 18: 89511952971, либо в полицию, по т. 02 (с моб. 102).