Трое жителей Ижевска попались при подготовке к продаже наркотиков

Опубликована: Сегодня 17:20



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В ходе обследования участка Як-Бодьинского тракта полицейские обнаружили «марихуану» и «амфетамин», приготовленные к сбыту. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в гаражном кооперативе Октябрьского района обнаружены «гашиш», «марихуана» и «амфетамин», общей массой почти 200 гр, приготовленные одним из задержанных для последующего сбыта на территории Ижевска.Подозреваемые пояснили, что наркотик приобрели через Интернет, закладку забрали в лесополосе в пригороде Казани.В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания. По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.