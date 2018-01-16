Трое жителей Ижевска попались при подготовке к продаже наркотиков

Опубликована: Сегодня 17:20

фото: 18.мвд.рф
В одном из гаражных кооперативов Октябрьского района за незаконный сбыт наркотических средств задержаны трое жителей Ижевска. Задержанные нигде не работали, а зарабатывали на продаже наркотиков, путем оборудования тайников – закладок.

В ходе обследования участка Як-Бодьинского тракта полицейские обнаружили «марихуану» и «амфетамин», приготовленные к сбыту. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в гаражном кооперативе Октябрьского района обнаружены «гашиш», «марихуана» и «амфетамин», общей массой почти 200 гр, приготовленные одним из задержанных для последующего сбыта на территории Ижевска.

Подозреваемые пояснили, что наркотик приобрели через Интернет, закладку забрали в лесополосе в пригороде Казани.

В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания. По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.


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