В Ижевске пройдет XI Международный фестиваль циркового искусства

Опубликована: Сегодня 18:59



фото: ruscircus.ru фото: ruscircus.ru

Ежегодно фестиваль в Ижевске собирает аудиторию в несколько тысяч зрителей. На сцене выступают сотни артистов со всего мира. За 11 лет фестиваль стал важной составляющей культурной жизни не только Удмуртии, но и России. В этом году в Международном фестивале циркового искусства в Ижевске примут участие около 150 цирковых артистов из различных стран: Италии, Китая, КНДР, Португалии, России, Румынии, США, Украины, Франции.Своё участие уже подтвердили:Синзянская акробатическая труппа «Ода юности», групповой эквилибр, (Китай);Цзинаньская акробатическая труппа, «Жонглирование шляпами» (Китай);дуэт «Флэш оф сплэш», воздушные ремни (Украина-Россия);«Лес Сандрос», эквилибр на катушках (Португалия);«Трио Ангелис», русская палка (Румыния);эквилибр Цаи Йонг (Китай);«Братья Мартон», силовая пара (Италия);клоун Дэвид Вассало (Италия-США);Джеффри Берхольт, двойная проволока (Франция);Мэтью Ричардсон «Затмение», воздушное Колесо Сира (США);Анатолий и Алексей Сокол, иллюзионный аттракцион «Сокол» (Россия);дрессированная обезьяна Мурада Хыдырова «Веселый канатоходец», (Россия);акробаты на велосипедах под руководством Леонида Ткаченко «Парад велосипедов», (Россия);«Вдохновение», воздушная гимнастка на трапеции Любовь Ульянкина (Россия);дрессированные попугаи под руководством Александра Оноприенко «Лиры», (Россия).Также на фестивале ждут уникальный иллюзионный аттракцион «Шоу воды, огня и света» под руководством заслуженного артиста России Анатолия Сокола («Росгосцирк»).