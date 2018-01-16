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В Ижевске пройдет XI Международный фестиваль циркового искусства
Опубликована: Сегодня 18:59 В этом году в Ижевске пройдет XI Международный фестиваль циркового искусства, который продлится 5 дней. Об этом информагентству «Сусанин» рассказала начальник отдела по связям с общественностью и рекламе Государственного цирка Удмуртии Марина Томшич.
Ежегодно фестиваль в Ижевске собирает аудиторию в несколько тысяч зрителей. На сцене выступают сотни артистов со всего мира. За 11 лет фестиваль стал важной составляющей культурной жизни не только Удмуртии, но и России. В этом году в Международном фестивале циркового искусства в Ижевске примут участие около 150 цирковых артистов из различных стран: Италии, Китая, КНДР, Португалии, России, Румынии, США, Украины, Франции.
Своё участие уже подтвердили:
Синзянская акробатическая труппа «Ода юности», групповой эквилибр, (Китай);
Цзинаньская акробатическая труппа, «Жонглирование шляпами» (Китай);
дуэт «Флэш оф сплэш», воздушные ремни (Украина-Россия);
«Лес Сандрос», эквилибр на катушках (Португалия);
«Трио Ангелис», русская палка (Румыния);
эквилибр Цаи Йонг (Китай);
«Братья Мартон», силовая пара (Италия);
клоун Дэвид Вассало (Италия-США);
Джеффри Берхольт, двойная проволока (Франция);
Мэтью Ричардсон «Затмение», воздушное Колесо Сира (США);
Анатолий и Алексей Сокол, иллюзионный аттракцион «Сокол» (Россия);
дрессированная обезьяна Мурада Хыдырова «Веселый канатоходец», (Россия);
акробаты на велосипедах под руководством Леонида Ткаченко «Парад велосипедов», (Россия);
«Вдохновение», воздушная гимнастка на трапеции Любовь Ульянкина (Россия);
дрессированные попугаи под руководством Александра Оноприенко «Лиры», (Россия).
Также на фестивале ждут уникальный иллюзионный аттракцион «Шоу воды, огня и света» под руководством заслуженного артиста России Анатолия Сокола («Росгосцирк»).