Пропавших в Камбарке школьников нашли в Ижевске

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

вое мальчиков потерялись по дорогу в школу в Камбарке. Торхов Илья, 2006 г.р. и Хлыбов Камиль, 2007 г.р. вышли из дома в воскресенье, 14 января. В тот же день их видели на камском мосту: они переходили мост в направлении Ижевска.

Ранее они уже уходили из дома, но отсутствовали не более суток.