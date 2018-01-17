|
Пропавших в Камбарке школьников нашли в Ижевске
Опубликована: Сегодня 08:30 Пропавших в Камбарке несовершеннолетних детей обнаружили в Ижевске. Об этом сообщается в группе Поисково-спасательного отряда «Регион18» соцсети «ВКонтакте». Оказалось, что ребята добрались до столицы Удмуртии на попутных машинах.
Напомним, двое мальчиков потерялись по дорогу в школу в Камбарке. Торхов Илья, 2006 г.р. и Хлыбов Камиль, 2007 г.р. вышли из дома в воскресенье, 14 января. В тот же день их видели на камском мосту: они переходили мост в направлении Ижевска. Ранее они уже уходили из дома, но отсутствовали не более суток.