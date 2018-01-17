Фирменный поезд «Италмас» станет двухэтажным

Опубликована: Сегодня 09:34



фото: fishki.net фото: fishki.net

По ее словам, в ближайшее время на предприятии начнут готовить специалистов для обслуживания этих вагонов, парк техники, а также железнодорожные пути.Двухэтажные вагоны уже курсируют в составе поездов, следующих по маршрутам «Ростов-на-Дону — Адлер», «Кисловодск — Москва», «Москва — Казань», «Москва — Адлер», «Москва — Санкт-Петербург» и других. Преимущество таких вагонов в том, что стоимость проезда снижается благодаря увеличению количества мест в вагоне. Кроме того, эти вагоны более экологичны по сравнению с одноуровневыми.