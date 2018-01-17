Фирменный поезд «Италмас» станет двухэтажным

Опубликована: Сегодня 09:34

фото: fishki.net
В состав фирменного поезда «Италмас» сообщением Ижевск - Москва будут включены двухэтажные вагоны. Как сообщила ведущий специалист по связям с общественностью Службы корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги Марита Голицына ИА «Удмуртия», произойдет это в четвертом квартале 2018 года.

По ее словам, в ближайшее время на предприятии начнут готовить специалистов для обслуживания этих вагонов, парк техники, а также железнодорожные пути.

Двухэтажные вагоны уже курсируют в составе поездов, следующих по маршрутам «Ростов-на-Дону — Адлер», «Кисловодск — Москва», «Москва — Казань», «Москва — Адлер», «Москва — Санкт-Петербург» и других. Преимущество таких вагонов в том, что стоимость проезда снижается благодаря увеличению количества мест в вагоне. Кроме того, эти вагоны более экологичны по сравнению с одноуровневыми.



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