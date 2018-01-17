Браконьеров с незаконным оружием и убитым лосем задержали в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 10:38



фото: gk170.ru фото: gk170.ru

У троих задержанных браконьеров изъята туша убитого лося и переделанный по стрельбу автоматными патронами обрез охотничьего ружья, в патроннике которого на момент задержания находился патрон.За данные правонарушения предусмотрена уголовная ответственность соответственно по статьям 222 и 258 УК РФ. В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия. В отношении них избирается мера пресечения.