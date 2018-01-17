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Браконьеров с незаконным оружием и убитым лосем задержали в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 10:38 Браконьеров с незаконным оружием и убитым лосем задержали 15 января инспекторы госохотнадзора Минприроды УР совместно с работниками полиции. Произошло это в Игринском районе, на автодороге Игра - Селты.
У троих задержанных браконьеров изъята туша убитого лося и переделанный по стрельбу автоматными патронами обрез охотничьего ружья, в патроннике которого на момент задержания находился патрон.
За данные правонарушения предусмотрена уголовная ответственность соответственно по статьям 222 и 258 УК РФ. В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия. В отношении них избирается мера пресечения.