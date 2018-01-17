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Педофилы из Завьялово получили почти 27 лет заключения на двоих
Опубликована: Сегодня 11:43 Двух мужчин, 40-летнего и 46-летнего жителей Завьяловского района, признали виновными по четырем статьям Уголовного кодекса: изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, распространение таких материалов, насильственные действия сексуального характера и развратные действия.
Страдающие педофилией мужчины проживали вместе. Весной 2015 года в течение месяца один из них неоднократно с разрешения матери своего 5-летнего сына, проживавших отдельно, привозил ребенка к себе домой, где обвиняемые совместно совершали над ним сексуальное насилие.
Кроме того, в ходе следствия был выявлен факт совершения аналогичного преступления этим обвиняемым десять лет назад. В 2005 году, проживая с женщиной и ее 7-летним сыном, оставаясь наедине с ребенком, он демонстрировал ему видео порнографического характера и совершал над ребенком сексуальное насилие.
В сети Интернет педофилы получали порноснимки и размещали их на своих страницах в свободном доступе. Один из обвиняемых познакомился в соцсетях с 15-летним подростком из соседнего региона, и в переписке отправлял ему порнографические изображения.
В ходе грамотно спланированных оперативно-следственных мероприятий оба злоумышленника были задержаны и заключены под стражу. В ходе предварительного расследования в квартире обвиняемых изъяты компьютер и ноутбук, при осмотре которых обнаружены материалы порнографического характера и переписка с несовершеннолетними. Проведены многочисленные экспертизы.
Приговором суда одному из осужденных назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, другому - в виде 12 лет 9 месяцев лишения свободы, обоим с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.