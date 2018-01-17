|
В Ижевске, в доме №118 по улице Пушкинской, произошел хлопок газа
Опубликована: Сегодня 12:50 Сегодня, 17 января, в доме №118 по улице Пушкинской, произошел хлопок газа. «Предварительная версия - взрыв бытового газа. Задымления не было. Эвакуации жильцов не потребовалось. В результате взрыва повреждены окна в квартире, конструкции дома не повреждены», - сообщили в пресс-службе столицы Удмуртской Республики.
Известно, что инцидент произошел в квартире на 6 этаже. После хлопка вспыхнул огонь, который вскоре был потушен. Как сообщает информагенство Сусанин, на место происшествия выехали 10 единиц техники и 29 человек личного состава МЧС. Также на место прибыли следователи и представители городских властей.