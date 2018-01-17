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При хлопке газа в Ижевске погибла женщина
Опубликована: Сегодня 13:57 В результате хлопка газа в среду, 17 января, в доме на улице Пушкинской погибла женщина. Как рассказал журналистам Сусанина председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов, у погибшей осталось четверо детей.
В момент происшествия трое старших её детей находились в школе, младший – в детском саду. К ним выехали специалисты, в том числе, психологи МЧС. По предварительной информации, детей заберут органы опеки – информации об их отце нет.