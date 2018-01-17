При хлопке газа в Ижевске погибла женщина

Опубликована: Сегодня 13:57



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

В момент происшествия трое старших её детей находились в школе, младший – в детском саду. К ним выехали специалисты, в том числе, психологи МЧС. По предварительной информации, детей заберут органы опеки – информации об их отце нет.