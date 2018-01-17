Следователи начали проверку по факту хлопка бытового газа в доме на ул. Пушкинская в Ижевске

Опубликована: Сегодня 15:03

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Следователи начали проверку по факту хлопка бытового газа в доме № 118 по ул. Пушкинская, в результате которого погиб один человек. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 17 января около 11 часов.

«В результате этого повреждена оконная рама на кухне, обстановка и входная дверь в квартиру. На месте случившегося обнаружено тело арендовавшей данную квартиру 39-летней женщины с телесными повреждениями, характерными для воздействия пламени», - говорится в сообщении Следственных органов республики.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.


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