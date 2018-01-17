Следователи начали проверку по факту хлопка бытового газа в доме на ул. Пушкинская в Ижевске

Опубликована: Сегодня 15:03



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

«В результате этого повреждена оконная рама на кухне, обстановка и входная дверь в квартиру. На месте случившегося обнаружено тело арендовавшей данную квартиру 39-летней женщины с телесными повреждениями, характерными для воздействия пламени», - говорится в сообщении Следственных органов республики.В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.