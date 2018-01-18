В Удмуртии на Крещение оборудуют 64 купели

Опубликована: 17 Января 2018 г. 16:12



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«В республике составлен реестр купелей – их планируется в Удмуртии открыть 64. Издано распоряжение правительства Удмуртии о дополнительных мерах безопасности», - рассказал Сергей Косых. Ижевчане смогут искупаться в купели, которая появится напротив поисково-спасательной службы города (улица Береговая, 1б). Всего здесь ожидают около 5 тыс. человек.По словам Сергея Косых, сейчас лед имеет достаточную толщину и выдержит людей. На Ижевском пруду специалисты специально занимались намораживанием льда до 40 см, чтобы он не провисал, и вода не выходила наружу из-за большого количества людей.«К купели группы будут допускаться по 15-20 человек. Не более. Это связано с безопасностью людей на льду. Одежда должна быть легко снимаемой. Лучше с собой взять термос с горячим чаем», - рассказал Косых. Он также добавил, что пьяных горожан в воду не пустят. На месте будут дежурить сотрудники МЧС, Минздрава, МВД и ОСВОД.Также жители Ижевска могут искупаться в муниципальных образованиях неподалеку от столицы региона. Как рассказал «Сусанину» начальник отдела ГО и ЧС администрации Завьяловского района Кирилл Байданов, таких купелей будет девять:1. МО Бабинское. Село Бабино. Пруд, который располагается ближе к администрации.2. МО Завьяловское. Село Завьялово. Молдаванский пруд.3. МО Гольянское. Река Кама.4. МО Италмасовское. Село Италмас. Родник.5. МО Пироговское. Деревня Пирогово. Музей заповедник «Лудорвай».6. МО Хохряковское. Деревня Хохряки. Пруд.7. МО Хохряковское. Деревня Хохряки. ЖСК «Русь».8. МО Ягульское. Село Ягул. Пруд.9. МО Ягульское. Деревня Русский Вожой. Пруд.«Это официально организованные купели, на которых будут дежурить спасатели и медики», - пояснил корреспонденту «Сусанина» Кирилл Байданов.