Три человека погибли сегодня на автодороге «Можга-Вавож»

Опубликована: 17 Января 2018 г. 17:18



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

При обгоне 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «Шевроле» под управлением 62-летнего мужчины.В результате ДТП погибли водитель автомобиля «ВАЗ», его пассажир – 50-летняя женщина и пассажир автомобиля «Шевроле» - 62-летняя женщина. Водитель иномарки получил травмы.Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.