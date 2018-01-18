Три человека погибли сегодня на автодороге «Можга-Вавож»

Опубликована: 17 Января 2018 г. 17:18

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Три человека погибли в аварии на 21 км автодороги «Можга-Вавож». Произошло это сегодня, 17 января, около 11 часов.

При обгоне 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «Шевроле» под управлением 62-летнего мужчины.

В результате ДТП погибли водитель автомобиля «ВАЗ», его пассажир – 50-летняя женщина и пассажир автомобиля «Шевроле» - 62-летняя женщина. Водитель иномарки получил травмы.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.


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