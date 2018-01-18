|
Власти Ижевска окажут детям погибшей при хлопке газа женщины необходимую поддержку
Опубликована: 17 Января 2018 г. 18:26 Из Сургута в Ижевск приедут родственники женщины, погибшей при хлопке газа в жилом доме на улице Пушкинской. Как рассказал журналистам информагентства Сусанин замглавы администрации Ижевска по соцполитике Дмитрий Чистяков, власти города окажут детям всю необходимую поддержку.
«Без матери остались четверо детей. Все они учащиеся 97-й школы. Один мальчик воспитанник детского сада. В эту минуту с ребятами работают органы опеки и психологи. Мы обладаем информацией, что к нам в Ижевск едут родственники погибшей из Сургута. Мы делаем все возможное, чтобы дети могли пережить эту трагедию. Однозначно могу сказать, что они не останутся без внимания, не останутся на улице, не попадут к чужим людям», - рассказал Дмитрий Чистяков. Он также уточнил, что отец детей около года назад погиб в автокатастрофе.
«Детишки в сложной ситуации. Они получат всю необходимую поддержку от города и республики», - добавил Чистяков.
Напомним, хлопок газа в жилом доме Ижевска на улице Удмуртской, 118 произошел днем в среду, 17 января. В результате погибла женщина, которая снимала здесь квартиру. Сиротами остались четверо детей.