Жительница Ижевска изрезала соседку за 650 рублей

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: kursktv.ru фото: kursktv.ru

По версии следствия, в вечернее время подозреваемая, проживающая в одном из домов по ул.Дружбы, пришла в соседнюю квартиру и попросила у 59-летней соседки деньги. Получив отказ, она взяла с кухни нож, нанесла им несколько ранений хозяйке квартиры, после чего похитила из коридора 650 рублей.Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.