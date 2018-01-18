Жительница Ижевска изрезала соседку за 650 рублей

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: kursktv.ru
В Ижевске за разбойное нападение на соседку задержали 38-летнюю неработающую местную жительницу. Ей инкриминируют преступление по ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия).

По версии следствия, в вечернее время подозреваемая, проживающая в одном из домов по ул.Дружбы, пришла в соседнюю квартиру и попросила у 59-летней соседки деньги. Получив отказ, она взяла с кухни нож, нанесла им несколько ранений хозяйке квартиры, после чего похитила из коридора 650 рублей.

Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Загрузка...
Теги
лес убийство промышленность туризм пожар штраф полиция суд ГЖД медицина спортсмен школа зоопарк Александр Волков США природа алкоголь Малая Пурга дороги пристав религия терроризм здоровье МЧС транспорт Украина видео конкурс фестиваль пенсия строительство Сарапул депутат хоккей мода прокуратура Удмуртия Голливуд Можга Ува праздник правительство долг животные Новый год/Рождество наркотики безопасность инвалид творчество технологии ДТП банк ГИБДД семья бизнес траур музыка Игра оружие Ижевск Глазов звезда занятость армия Москва физкультура ЖКХ выборы футбол выставка розыск Интернет Россия преступление финансы образование МВД торговля бюджет телевидение Владимир Путин Ижавто погода Госсовет УР свадьба ИжГТУ самолет рейтинг СМИ СКП ремонт Дмитрий Медведев Балезино молодежь ветеран кино дети Воткинск Завьялово вода
Все теги
Яндекс.Погода