|
Жительница Ижевска изрезала соседку за 650 рублей
Опубликована: Сегодня 08:30 В Ижевске за разбойное нападение на соседку задержали 38-летнюю неработающую местную жительницу. Ей инкриминируют преступление по ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия).
По версии следствия, в вечернее время подозреваемая, проживающая в одном из домов по ул.Дружбы, пришла в соседнюю квартиру и попросила у 59-летней соседки деньги. Получив отказ, она взяла с кухни нож, нанесла им несколько ранений хозяйке квартиры, после чего похитила из коридора 650 рублей.
Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Загрузка...