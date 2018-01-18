В Сарапуле за грабеж осудят 16-летнего студента и его 19-летнего напарника

Опубликована: Сегодня 10:38

фото: newsvo.ru
В Сарапуле перед судом предстанут 19-летний нигде не работающий местный житель и 16-летний студент одного из сарапульских техникумов, обвиняемые грабеже.

В ноябре прошлого года поздним вечером молодые люди стояли у продуктового магазина и придумали такой план: напасть на продавца и завладеть дневной выручкой. Они дождались, когда в магазине не будет покупателей, и зашли в помещение. Старший из обвиняемых схватил продавца за волосы и ударил кулаком по лицу, после чего повалил женщину на пол и несколько раз ударил лицом о пол. В это время второй злоумышленник вскрыл кассовый аппарат и похитил 1 200 рублей.

Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, личность обоих злоумышленников установлена. Часть похищенной суммы изъята. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение преступления предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.


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