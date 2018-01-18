В Казахстане 52 человека заживо сгорели в пассажирском автобусе

Опубликована: Сегодня 11:43



фото: комитет по ЧС МВД Республики Казахстан фото: комитет по ЧС МВД Республики Казахстан

#ақтөбеоблысы #икарус #өрт #52қаза 10 Likes, 4 Comments - Асқар Ақтілеу (@askar_aktileu) on Instagram: "#ақтөбеоблысы #икарус #өрт #52қаза"

Произошла трагедия 18 января в 10.30 по местному времени в Иргизском районе Актюбинской области на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай. Во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса марки Ikarus.По предварительным данным, все погибшие являются гражданами Узбекистана, автобус ехал в Россию. Сообщается, что возгорание могло стать результатом намеренного поджога.