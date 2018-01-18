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В Казахстане 52 человека заживо сгорели в пассажирском автобусе
Опубликована: Сегодня 11:43 В Казахстане 52 человека сгорели в пассажирском автобусе. Всего в салоне находились 55 пассажиров и два водителя, лишь пяти из них удалось спастись.
Произошла трагедия 18 января в 10.30 по местному времени в Иргизском районе Актюбинской области на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай. Во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса марки Ikarus.
По предварительным данным, все погибшие являются гражданами Узбекистана, автобус ехал в Россию. Сообщается, что возгорание могло стать результатом намеренного поджога.