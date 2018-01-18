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В Удмуртии снизилось количество отравлений спиртосодержащими жидкостями
Опубликована: Сегодня 12:50 В 2017 году в Удмуртии на 14% снизилось по сравнению с предыдущим годом количество отравлений алкоголем и спиртсодержащими жидкостями. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике, всего было зафиксировано 512 таких случаев, причем 62 из них - у несовершеннолетних до 14 лет, а среди школьников 7-17 лет выявлено 79 случаев.
Большинство случаев отравлений ( 87,9%) произошли при употреблении этанола, 5,7% - метанола, 6,4% - других неуточненных спиртов. Закончились летальным исходом 223 отравления.