В Ижевске пенсионерка отдала 256 тыс рублей незнакомцу

Опубликована: Сегодня 13:58

фото: learn.soulpics.ru
В отдел полиции Первомайского района обратилась 80-летняя ижевчанка, которая рассказала о совершенном в отношении нее преступлении. Днем 17 января на ул. Советской к женщине подошел незнакомый мужчинам и обратился с просьбой о помощи.

Незнакомец пояснил, что его друг попал в ДТП и ему необходима дорогостоящая операция. Также мужчина сообщил, что оформить займ в кредитной организации не может, так как не имеет паспорта гражданина Российской Федерации. Деньги он пообещал вернуть в ближайшее время переводом на банковскую карту пенсионерки.

Пожилая ижевчанка поверила незнакомцу и отдала ему 256 тыс рублей. После того, как мужчина ушел, пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию.

В настоящий момент сотрудниками полиции проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

УМВД России по г. Ижевску в очередной раз напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при общении с неизвестными, особенно по вопросам, касающимся денежных/финансовых операций с вашими личными сбережениями. В случае совершения в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 (со всех мобильных - 102).


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