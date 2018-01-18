В Ижевске пенсионерка отдала 256 тыс рублей незнакомцу

Опубликована: Сегодня 13:58



фото: learn.soulpics.ru фото: learn.soulpics.ru

Незнакомец пояснил, что его друг попал в ДТП и ему необходима дорогостоящая операция. Также мужчина сообщил, что оформить займ в кредитной организации не может, так как не имеет паспорта гражданина Российской Федерации. Деньги он пообещал вернуть в ближайшее время переводом на банковскую карту пенсионерки.Пожилая ижевчанка поверила незнакомцу и отдала ему 256 тыс рублей. После того, как мужчина ушел, пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию.В настоящий момент сотрудниками полиции проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.УМВД России по г. Ижевску в очередной раз напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при общении с неизвестными, особенно по вопросам, касающимся денежных/финансовых операций с вашими личными сбережениями. В случае совершения в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 (со всех мобильных - 102).