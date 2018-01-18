Сотрудник ГИБДД предстанет в Ижевске перед судом за получение взятки

Опубликована: Сегодня 15:04



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В ходе предварительного расследования было установлено, что 6 октября 2017 года сотрудник получил лично взятку в виде денег в сумме 15 тыс рублей от водителя за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.Как отметили в МВД по Удмуртской Республике, данный преступный факт был выявлен сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Удмуртской Республике. В дальнейшем материалы проверки МВД по УР были переданы в СУ СК РФ по УР для принятия процессуального решения. В настоящее время обвиняемый уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственностиЗа совершение преступления обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 8 лет.