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Сотрудник ГИБДД предстанет в Ижевске перед судом за получение взятки
Опубликована: Сегодня 15:04 Прокуратура Устиновского района Ижевска утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении инспектора дорожно-патрульной службы ОБ ДПС ГИБДД МВД по УР, обвиняемого в получении взятки.
В ходе предварительного расследования было установлено, что 6 октября 2017 года сотрудник получил лично взятку в виде денег в сумме 15 тыс рублей от водителя за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Как отметили в МВД по Удмуртской Республике, данный преступный факт был выявлен сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Удмуртской Республике. В дальнейшем материалы проверки МВД по УР были переданы в СУ СК РФ по УР для принятия процессуального решения. В настоящее время обвиняемый уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности
За совершение преступления обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 8 лет.