Потепление придет в Удмуртию в субботу

Опубликована: Сегодня 16:10



фото: saleonn.net фото: saleonn.net

Днем 19 января столбики термометров в республике покажут -14..-19 °С. Уже в субботу начнется постепенное потепление, местами ожидается небольшой снег. В ночь на воскресенье снег прогнозируется повсеместный, усилится ветер, а днем температура воздуха составит -6..-11 °С.