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Потепление придет в Удмуртию в субботу
Опубликована: Сегодня 16:10 Две ближайшие ночи станут наиболее холодными на этой неделе в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, температура воздуха опустится до -16..-21 °С, местами при прояснениях до -25°С. Погода будет преимущественно без осадков со слабым ветром.
Днем 19 января столбики термометров в республике покажут -14..-19 °С. Уже в субботу начнется постепенное потепление, местами ожидается небольшой снег. В ночь на воскресенье снег прогнозируется повсеместный, усилится ветер, а днем температура воздуха составит -6..-11 °С.