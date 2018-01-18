Житель Увинского района надругался над дочерью и племянницей своей сожительницы

Опубликована: Сегодня 17:19

фото: sex-guba.info
Жителя Увинского района обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевших, в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста). Известно о четырех эпизодах растления девочек 29-летним мужчиной.

Установлено, что в июне – августе 2016 года и июне августе 2017 года мужчина, находясь по месту своего жительства в д. Поршур-Тукля Увинского района, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочери и племянницы своей сожительницы, не достигших на тот момент 14 летнего возраста.

За каждое из совершенных преступлений ему грозит от 12 до 20 лет, а по совокупности преступлений – до 25 лет лишения свободы.


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