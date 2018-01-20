Более 35 тыс случаев новых заболеваний выявлено у жителей Удмуртии при диспансеризации

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: smitanka.ru фото: smitanka.ru

Проведенные исследования позволили выявить впервые более 35 тыс случаев новых заболеваний. Из них 9754 случаев болезней системы кровообращения, 462 случая сахарного диабета, 3467 случаев ожирения, 985 болезней органов дыхания, 3068 случаев болезней органов пищеварения и 3685 случаев заболеваний мочеполовой системы.В рамках диспансеризации обнаружено 447 случаев образований злокачественных опухолей, чаще всего поразивших предстательную железу, молочные железы, трахеи, бронхи и легкие желудка и почек.Основными факторами риска неинфекционных заболеваний по-прежнему остаются нерациональное питание (56,5%), низкая физическая активность (21,4%) и избыточная масса тела.