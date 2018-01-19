Жительница Челябинска нашла покупателя на девственность 13-летней дочери

Опубликована: Сегодня 09:28



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35-летняя челябинка со своей знакомой подыскивала через Интернет состоятельного клиента, чтобы продать ему так называемое право первой ночи своей 13-летней дочери. Невинность была оценена матерью в 1,5 млн рублей.Вместе с женщиной полиция задержала и ее подругу, которая была в курсе происходящего. Также выяснилось, что женщины уже привезли в столицу и девочку. Сейчас ребенок помещен в одно из медучреждений. Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми в отношении несовершеннолетних».В настоящее время фигурантки заключены под стражу. Проверяются возможные факты их противоправной деятельности.