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Ижевские следователи начали проверку после гибели мужчины в огне
Опубликована: Сегодня 10:32 В Ижевске, доме № 179 по ул. Коммунаров, накануне произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Следователи по данному факту начали проверку.
Вчера, 18 января, около 18 часов в одной из квартир дома № 179 по ул. Коммунаров вспыхнул огонь. После ликвидации пожара в квартире обнаружено тело проживавшего там 48-летнего мужчины.
Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что погибший нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, привлекался к уголовной ответственности за противоправные действия в отношении престарелой матери.
В рамках доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.