Ижевские следователи начали проверку после гибели мужчины в огне

Опубликована: Сегодня 10:32



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Вчера, 18 января, около 18 часов в одной из квартир дома № 179 по ул. Коммунаров вспыхнул огонь. После ликвидации пожара в квартире обнаружено тело проживавшего там 48-летнего мужчины.Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что погибший нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, привлекался к уголовной ответственности за противоправные действия в отношении престарелой матери.В рамках доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.