Около 24 тыс жителей Удмуртии окунулись в купели в Крещение

Опубликована: Сегодня 11:37

фото: 18.мвд.рф
В ночь с 18 на 19 января на территории 62 населенных пунктов Удмуртской Республики проведены мероприятия, посвященные празднованию Крещения Господня. В праздничных мероприятиях приняло участие около 24 тыс человек, в том числе на территории Ижевска - около 9,5 тыс человек.

Охрану общественного порядка осуществляли сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий, представители народных дружин и казачества. Нарушений общественного порядка в местах проведения мероприятий не допущено.



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