Около 24 тыс жителей Удмуртии окунулись в купели в Крещение

Опубликована: Сегодня 11:37



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Охрану общественного порядка осуществляли сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий, представители народных дружин и казачества. Нарушений общественного порядка в местах проведения мероприятий не допущено.