Тяга к шоколаду довела молодого ижевчанина до судебной скамьи

Опубликована: Сегодня 12:43

фото: v3wall.com
Полицейские задержали 18-летнего ижевчанина, подозреваемого в краже шоколада и денег из столовой. В ночное время любитель сладенького через люк в крыше проник в помещение столовой в Октябрьском районе Ижевска, и выбрался наружу уже с шоколадом на 21 500 рублей, заодно прихватив 1 800 рублей.

По ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение) возбуждено уголовное дело. В настоящее время часть похищенного имущества изъята. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.


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