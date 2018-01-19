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Тяга к шоколаду довела молодого ижевчанина до судебной скамьи
Опубликована: Сегодня 12:43 Полицейские задержали 18-летнего ижевчанина, подозреваемого в краже шоколада и денег из столовой. В ночное время любитель сладенького через люк в крыше проник в помещение столовой в Октябрьском районе Ижевска, и выбрался наружу уже с шоколадом на 21 500 рублей, заодно прихватив 1 800 рублей.
По ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение) возбуждено уголовное дело. В настоящее время часть похищенного имущества изъята. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.