Тяга к шоколаду довела молодого ижевчанина до судебной скамьи

Опубликована: Сегодня 12:43



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По ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение) возбуждено уголовное дело. В настоящее время часть похищенного имущества изъята. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.