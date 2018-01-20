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Трех мальчиков, которые «колядовали» в новогодние праздники, развратил житель Удмуртии
Опубликована: Сегодня 14:58 Следователи Камбарского района Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего жителя одного из районов республики, подозреваемого по п. «а» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Выяснилось, что подозреваемый в январе 2017 года познакомился с тремя подростками, которые «колядовали» по домам местных жителей в новогодние праздники. Мужчина пригласил детей к себе домой, угостил чаем, конфетами и пригласил в дальнейшем приходить к нему в гости.
Когда потерпевшие – трое мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет – приходили в гости к злоумышленнику, он неоднократно совершал в отношении них сексуальное насилие и демонстрировал видеофильмы порнографического содержания.
После того, как информация об этом поступила в правоохранительные органы, мужчина был задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления, а также возможная причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений в отношении других детей.