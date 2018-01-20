Трех мальчиков, которые «колядовали» в новогодние праздники, развратил житель Удмуртии

Опубликована: Сегодня 14:58



фото: thesheet.ng фото: thesheet.ng

Выяснилось, что подозреваемый в январе 2017 года познакомился с тремя подростками, которые «колядовали» по домам местных жителей в новогодние праздники. Мужчина пригласил детей к себе домой, угостил чаем, конфетами и пригласил в дальнейшем приходить к нему в гости.Когда потерпевшие – трое мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет – приходили в гости к злоумышленнику, он неоднократно совершал в отношении них сексуальное насилие и демонстрировал видеофильмы порнографического содержания.После того, как информация об этом поступила в правоохранительные органы, мужчина был задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления, а также возможная причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений в отношении других детей.