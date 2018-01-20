Ижевский концерн «Калашников» запустил в продажу пистолет, который можно купить без лицензии

Опубликована: Сегодня 16:04



фото: kalashnikov.com фото: kalashnikov.com

По данным пресс-службы концерна, оружие предназначено для использования в исторических, театральных и кино-постановках, а также подойдет для обучения обращению с огнестрельным оружием.

Внешне Р-411 полностью соответствует пистолету Макарова, но его конструкция не предполагает применения боевых патронов. «Переделать его в боевое оружие не получится. Для стрельбы подходят лишь патроны светозвукового действия», - отмечается в сообщении концерна.

Пистолет Макарова был принят на вооружение армии СССР в 1951 году и до сих пор используется российской армией. Главными плюсами этого оружия считают простоту и надежность.

Приобрести охолощенный пистолет Макарова Р-411 можно в официальных бренд-зонах и онлайн-магазине концерна.