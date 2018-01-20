В Ижевске директора центра «Подросток» осудят за мошенничество и вымогательство взятки

Опубликована: Сегодня 17:21

фото: 18.rodina.news
В Ижевске вскоре рассмотрят уголовное дело директора МБУ «Городской центр профилактики «Подросток», обвиняемого в мошенничестве и получении взятки, совершенной с ее вымогательством.

По данным следствия, 44-летний обвиняемый возглавлял муниципальное бюджетное учреждение, основным направлением деятельности которого является оказание помощи подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В марте 2017 года мужчина вымогал у одного из подчиненных сотрудников центра взятку в 14 тыс рублей за общее покровительство по службе. 16 марта он получил первую часть в размере 7 тыс рублей, а при получении 15 августа второй части взятки в размере 5 тысяч рублей директор центра был задержан.

В ходе расследования выявлен еще один факт противоправной деятельности обвиняемого. Выяснилось, что в марте 2017 года он, используя свое служебное положение, присвоил деньги в сумме 27 405 руб., перечисленные администрацией Ижевска для оплаты работы подросткового психолога.

По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. За совершенное преступление предусмотрено наказание от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.


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