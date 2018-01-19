Почти неделю в Ижевске разыскивают мужчину, страдающего эпилепсией

Опубликована: Сегодня 19:45

фото: vk.com/psoregion18
Жителей Ижевска просят помочь в розыске мужчины, страдающего эпилепсией. Иванов Алексей Анатольевич, 1984 г.р., вышел днем 13 января с СНТ "Звезда", и с тех пор о нем ничего не известно.

Особые приметы: правый глаз не видит, на левом предплечье татуировка в виде узора.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просьба незамедлительно сообщить по тел. горячей линии ПСО Регион 18: 89511952971, либо в полицию, по тел. 02 (с моб. 102).


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