Почти неделю в Ижевске разыскивают мужчину, страдающего эпилепсией

Опубликована: Сегодня 19:45



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

Особые приметы: правый глаз не видит, на левом предплечье татуировка в виде узора.Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просьба незамедлительно сообщить по тел. горячей линии ПСО Регион 18: 89511952971, либо в полицию, по тел. 02 (с моб. 102).