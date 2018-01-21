Дети получат помощь

Опубликована: Сегодня 23:28





Газоснабжение восстановили в доме № 118 на улице Пушкинской в Ижевске, где произошел взрыв бытового газа.

«Причинами длительности работы с собственниками явились: 2 квартиры, где не было доступа, и 2 квартиры, где был не обеспечен доступ к газовому оборудованию в квартирах из-за установленного кухонного гарнитура, холодильника», — написал Марат Исмагилов.

Две квартиры в доме еще остаются без энергоресурса, так как во время проверки выяснилось — у газовых плит закончился срок эксплуатации. Подключение произойдет только после того, как хозяева сменят технику.

Напомним, взрыв газа в одной из квартир на ул. Пушкинской, 118 произошел около 11:00 в среду, 17 января, пишет ИА "Удмуртия". Взрывом выбило окна и раму лоджии квартиры. У нее осталось четверо детей.



