В Воткинске насмерть замерз 11-летний школьник

Опубликована: Сегодня 13:30



фото: vk.com фото: vk.com

По данным следствия, 20 января 2018 года около 23 часов в правоохранительные органы поступило сообщение от родителей школьника о том, что ребенок не пришёл домой после школьных занятий.В ходе разыскных мероприятий тело ребёнка без признаков жизни было обнаружено в садовом домике на территории Воткинска. По предварительным данным, причиной его смерти явилось переохлаждение.Есть информация о том, что погибший ребёнок накануне случившегося употреблял спиртные напитки в садовом домике с двумя сверстниками. Их личности установлены, с ними работает следователь. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.