В Воткинске насмерть замерз 11-летний школьник

Опубликована: Сегодня 13:30

фото: vk.com
В минувшую субботу, 20 января, в Воткинске нашли тело пропавшего 11-летнего школьника. Следователи уже возбудили уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 20 января 2018 года около 23 часов в правоохранительные органы поступило сообщение от родителей школьника о том, что ребенок не пришёл домой после школьных занятий.

В ходе разыскных мероприятий тело ребёнка без признаков жизни было обнаружено в садовом домике на территории Воткинска. По предварительным данным, причиной его смерти явилось переохлаждение.

Есть информация о том, что погибший ребёнок накануне случившегося употреблял спиртные напитки в садовом домике с двумя сверстниками. Их личности установлены, с ними работает следователь. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.


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