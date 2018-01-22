Сильный ветер будет дуть в Удмуртии до конца понедельника

Опубликована: Сегодня 08:30



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«По информации Удмуртского гидрометцентра, в ближайшую ночь с 3:00 с сохранением до 19:00 22 января по республике и в Ижевске ожидается усиление юго-восточного ветра порывами 15-17 метров в секунду», - говорится в сообщении.Органы местного самоуправления просят горожан соблюдать меры предосторожности.