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Молодая жительница Камбарки после застолья угнала иномарку
Опубликована: Сегодня 09:33 Жительница Камбарки после застолья решила покататься на иномарке, принадлежащей собутыльнику. Теперь 24-летней угонщице грозит до 5 лет заключения.
Подозреваемая выпивала с потерпевшим в его жилище. Когда молодой человек уснул, девушка взяла ключи от его автомобиля «Шевроле» и угнала иномарку.
В настоящее время автомобиль обнаружен и возвращен владельцу. По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело.