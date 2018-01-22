Молодая жительница Камбарки после застолья угнала иномарку

Опубликована: Сегодня 09:33

фото: kaz.nur.kz
Жительница Камбарки после застолья решила покататься на иномарке, принадлежащей собутыльнику. Теперь 24-летней угонщице грозит до 5 лет заключения.

Подозреваемая выпивала с потерпевшим в его жилище. Когда молодой человек уснул, девушка взяла ключи от его автомобиля «Шевроле» и угнала иномарку.

В настоящее время автомобиль обнаружен и возвращен владельцу. По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело.


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