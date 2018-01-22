Алина Загитова из Ижевска стала чемпионкой Европы по фигурному катанию

Опубликована: Сегодня 10:37

фото: twitter.com
Новой чемпионкой Европы по фигурному катанию стала уроженка Ижевска Алина Загитова. По итогам короткой и произвольной программ фигуристка набрала 238,24 балла.

Чемпионка последних двух лет Евгения Медведева в сумме набрала 232,86 балла и стала серебряным призером соревнований.

Показав отличный результат на чемпионате Европы, спортсменка из Ижевска отправится на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пхёнчхаане.


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