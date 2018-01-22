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Раненый в живот ижевчанин не стал выдавать виновника преступления
Опубликована: Сегодня 11:45 Из своей квартиры по ул. Сабурова был госпитализирован 55-летний ижевчанин. Медики увидели у мужчины колото-резаную рану живота и сообщили об этом в полицию.
Раненый мужчина пояснил правоохранителям, что рану получил случайно – при сборке шкафа, якобы, упал на нож. Но те не поверили пострадавшему, и в ходе проверки выяснили, что к совершению преступления причастен сын потерпевшего – 27-летний работник одного из ижевских заводов.
В настоящее время молодой человек отпущен под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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