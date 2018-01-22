Раненый в живот ижевчанин не стал выдавать виновника преступления

Опубликована: Сегодня 11:45

фото: opennov.ru
Из своей квартиры по ул. Сабурова был госпитализирован 55-летний ижевчанин. Медики увидели у мужчины колото-резаную рану живота и сообщили об этом в полицию.

Раненый мужчина пояснил правоохранителям, что рану получил случайно – при сборке шкафа, якобы, упал на нож. Но те не поверили пострадавшему, и в ходе проверки выяснили, что к совершению преступления причастен сын потерпевшего – 27-летний работник одного из ижевских заводов.

В настоящее время молодой человек отпущен под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



Загрузка...
Теги
наркотики Александр Волков суд Завьялово Удмуртия розыск самолет строительство Воткинск Дмитрий Медведев штраф депутат рейтинг ветеран СКП дети хоккей спортсмен Балезино Ижавто Ижевск музыка занятость правительство долг алкоголь конкурс прокуратура ГИБДД траур ЖКХ творчество полиция банк Госсовет УР лес бизнес ГЖД выборы семья свадьба пристав здоровье торговля звезда религия физкультура школа молодежь кино преступление футбол туризм технологии промышленность зоопарк Сарапул США видео Владимир Путин финансы ИжГТУ пенсия бюджет Голливуд образование инвалид Можга транспорт природа ДТП армия терроризм дороги вода убийство погода безопасность ремонт Ува Украина Глазов Игра телевидение выставка фестиваль Москва МЧС оружие Новый год/Рождество СМИ пожар Интернет праздник МВД мода животные Россия Малая Пурга медицина
Все теги
Яндекс.Погода