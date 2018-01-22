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Два человека погибли в ДТП на автодороге Ижевск – Воткинск
Опубликована: Сегодня 12:51 Двое человек погибли в ДТП в понедельник, 22 января, на автодороге Ижевск – Воткинск. Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, 49-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Ока» под управлением 26-летнего мужчины.
«В результате ДТП на месте погибли оба водителя, пассажир автомобиля «Лада Гранта» - 17-летняя девушка, получила травмы - госпитализирована», - говорится в сообщении.
Еще один автомобиль - большегруз «SKANIA», уходя от столкновения, оказался в кювете. Его водитель не пострадал.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике обращается ко всем участникам дорожного движения: будьте предельно внимательны. На заснеженной трассе автошины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Даже незначительное превышение скорости, соответствующей сложным погодным условиям, может привести к ДТП.
В связи со сложными погодными условиями (плохая видимость, обильный снегопад, снежные заносы) на загородных трассах необходимо полностью исключить обгон, даже на достаточном, на первый взгляд, расстоянии до встречного транспорта.