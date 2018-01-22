Два человека погибли в ДТП на автодороге Ижевск – Воткинск

Опубликована: Сегодня 12:51



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

«В результате ДТП на месте погибли оба водителя, пассажир автомобиля «Лада Гранта» - 17-летняя девушка, получила травмы - госпитализирована», - говорится в сообщении.Еще один автомобиль - большегруз «SKANIA», уходя от столкновения, оказался в кювете. Его водитель не пострадал.Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике обращается ко всем участникам дорожного движения: будьте предельно внимательны. На заснеженной трассе автошины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Даже незначительное превышение скорости, соответствующей сложным погодным условиям, может привести к ДТП.В связи со сложными погодными условиями (плохая видимость, обильный снегопад, снежные заносы) на загородных трассах необходимо полностью исключить обгон, даже на достаточном, на первый взгляд, расстоянии до встречного транспорта.