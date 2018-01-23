Сожительство и официальный брак предложили уравнять

Опубликована: Сегодня 13:58



фото: davidkodner.com фото: davidkodner.com

Согласно инициативе, в Семейный кодекс предполагается ввести понятие «фактические брачные отношения». Для признания такого союза со стороны государства мужчина и женщина должны не менее пяти лет не только жить вместе, но и вести общее хозяйство. Срок совместного проживания сокращается до двух лет, если у пары есть общий ребенок. Признание от государства влечет наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством.Уточняется, что по данным Минтруда, 2016 год стал годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков в России за последние 20 лет. Также, согласно опросам, для большинства россиян нет разницы между браком со штампом и без оного. Однако для закона разница все же есть: сожительство не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение.