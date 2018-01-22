В Удмуртии 16 муниципальных служащих привлекли к дисциплинарной ответственности

Опубликована: Сегодня 15:03

фото: wp.wiki-wiki.ru
В Удмуртии 16 муниципальных служащих привлечено к дисциплинарной ответственности за нарушения законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Установлено, что в нарушение закона ряд муниципальных служащих представили неполные или недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2015 и 2016 года.

Руководитель одного из структурных подразделений Администрации Ижевска выполнял иную оплачиваемую работу в образовательной организации в отсутствие предварительного письменного уведомления работодателя. Кроме того, один из служащих в отсутствие разрешения работодателя выполнял на безвозмездной основе управленческие функции в общественной организации.

По результатам проверки прокуратурой района в адрес Главы муниципального образования «Город Ижевск» внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Приняты меры организационного характера по недопущению подобных нарушений впредь, 16 муниципальных служащих Администрации Ижевска привлечены к дисциплинарной ответственности


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