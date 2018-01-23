Погода в Удмуртии сменится с середины недели

Опубликована: Сегодня 16:11

фото: newokruga.ru
Снег и порывистый ветер останутся в Удмуртии до середины недели. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, к выходным осадки прекратятся, а температура воздуха вновь понизится.

Сегодня в регионе наблюдаются снегопады, порывистый юго-восточный ветер, метель, снежные заносы на дорогах, а также невысокий температурный фон: -7..-12 °С в дневное время. При ветреной погоде температура воздуха ощущается как более низкая. Такая ситуация сохранится над республикой в первую половину недели.

Ветер ослабнет и его отдельные порывы в течение последующих дней составят 8-13 м/с. Снег временами будет наблюдаться до четверга. Температурный фон в ближайшие дни существенно не изменится.


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