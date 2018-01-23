Погода в Удмуртии сменится с середины недели

Опубликована: Сегодня 16:11



фото: newokruga.ru фото: newokruga.ru

Сегодня в регионе наблюдаются снегопады, порывистый юго-восточный ветер, метель, снежные заносы на дорогах, а также невысокий температурный фон: -7..-12 °С в дневное время. При ветреной погоде температура воздуха ощущается как более низкая. Такая ситуация сохранится над республикой в первую половину недели.Ветер ослабнет и его отдельные порывы в течение последующих дней составят 8-13 м/с. Снег временами будет наблюдаться до четверга. Температурный фон в ближайшие дни существенно не изменится.